Copinha tem 15 jogos neste fim de semana

Quinze jogos estáo programados para este final de semana pela Copinha-2025. Serão 12 duelos neste sábado (29) e outros três no domingo (30).

A série de jogos começa hoje com quatro duelos no Vila Fátima: CT Jonathan Cafú x Juventus Academy, às 7h45 (sub-11); Escola Joga Bonito x Gama/Audax, às 8h55 (sub-11); Gama/Audax x Team Sete, às 10h (sub-17) e Vem Jogar x Santa Cruz/Brasinhas, às 11h20 (sub-17).

No campo do Tupi, mais quatro jogos: Paraguaçuense x Glória/Phills, às 7h45 (sub-17); Projeto GSE x Glória/Phills, às 9h15 (sub-13); Glória Phills x Cristóvão Colombo, às 10h10 (sub-15) e Barcelona x Paraguaçuense, às 11h40 (sub-15).

VEJA TAMBÉM