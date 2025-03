Inscrições para Paixão de Cristo de Piracicaba seguem até domingo

Para participar, basta comparecer aos ensaios que estão acontecendo no Engenho Central, sempre aos domingos e apresentar RG, CPF e endereço completo. As atividades começam as 9h e seguem até o meio dia.

Em 2025, a Paixão de Cristo de Piracicaba acontecerá entre os dias 16 e 20 de abril e, pelo segundo ano consecutivo, a direção do espetáculo realizado durante a Semana Santa, estará sob o comando de Raul Rozados e Carla Sapuppo, que assumem pela quarta vez o compromisso de assinar a montagem teatral.

Ingressos gratuitos

A tradicional distribuição gratuita de ingressos ocorrerá no 6 de abril, domingo, das 9h às 12h, no Engenho Central. Neste ano serão disponibilizados 2.760 ingressos para as apresentações dos dias 16 e 17 de abril, às 20h. Os interessados em adquirir devem comparecer ao local e apresentar documento com foto e terão o direito a dois ingressos por pessoas.

Compra de ingressos

Os ingressos para a temporada 2025 da Paixão de Cristo de Piracicaba já estão à venda. Os interessados podem adquiri-los diretamente pelo site www.santocartao.com.br/paixao-de-cristo