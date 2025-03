Sensível foto de recicladores rende prêmio a piracicabano

Fábio também fez questão de lembrar sua trajetória profissional em Piracicaba, que o impulsionou para o cenário internacional. “Comecei como Assistente de Fotógrafo de casamento, depois comecei a fazer Jornalismo na UNIMEP, no Fotojornalismo comecei no Jornal A Tribuna Piracicabana, e Agência Folhapress”, recordou. “Mas fui assistente de Studio do fotógrafo Irineu Munoz, e do Fotógrafo Luciano Barros também, toda essa passagem serviu como experiência pra mim”.

A premiação de Fábio Teixeira no Prêmio Rei da Espanha não apenas consagra seu olhar sensível e sua dedicação ao fotojornalismo, mas também lança luz sobre a realidade de trabalhadores muitas vezes invisíveis na sociedade. Ser o único brasileiro a receber a honraria neste ano reforça a qualidade do seu trabalho e o potencial de profissionais de Piracicaba no cenário global. A expectativa é que o reconhecimento internacional impulsione ainda mais a carreira de Fábio e inspire outros fotógrafos a documentarem histórias relevantes com impacto social.