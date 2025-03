Helinho Zanatta é eleito presidente do PCJ Federal

O prefeito Helinho Zanatta foi eleito presidente do CBH-PCJ (Comitê Paulista) e do PCJ Federal nesta sexta-feira, 28/03, durante a 33ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). A plenária reuniu cerca de 100 pessoas representantes dos governos federal e estaduais, além dos municípios que integram toda a Bacia PCJ no salão nobre da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep). Além da eleição da diretoria, houve a posse dos membros eleitos da sociedade civil (usuários de recursos hídricos e organizações civis) e indicados pelos municípios e órgãos governamentais (União e Estados de São Paulo e Minas Gerais).

Helinho foi eleito presidente do CBH-PCJ (Comitê Paulista) e do PCJ Federal por unanimidade para o biênio 2025-2027. "É uma honra recepcionar uma reunião como essa, num momento em que a gente vai tomar decisões importantes e assumir muitos compromissos, principalmente agora eleito presidente federal do PCJ. Precisamos pensar antecipadamente nos problemas e não somente resolver crises somente quando elas acontecem, precisamos ir além, ter essa interação entre as autoridades para tentar evitar os problemas e nosso foco é pensar no futuro, na possibilidade de crise hídrica nas bacias do PCJ. Estamos aqui para escolher caminhos em busca da solução deste e de outros problemas", ressaltou o prefeito de Piracicaba.

Como vice-presidente do CBH-PCJ e 2º vice-presidente do PCJ Federal, os membros dos Comitês PCJ escolheram Marco Antônio dos Santos, representante da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento). Mylena Nascimento Rodrigues de Oliveira, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), foi eleita a 1ª vice-presidente do PCJ Federal e presidente do CBH-PJ1; Raquel Landgraf Siqueira, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é a 3ª vice-presidente do PCJ Federal; Denis Herisson da Silva, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de SP, é o secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ Federal; e André Luiz Sanchez Navarro, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil-SP), é o secretário-executivo adjunto.