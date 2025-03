Piracicaba: prefeitura procura alternativas para ecopontos

Uma decisão judicial anulou o pregão da Prefeitura de Piracicaba que visava contratar uma empresa para o descarte de resíduos dos ecopontos, expondo um problema de falta de conclusão da gestão anterior. Em resposta, a administração atual planeja um chamamento público para empresas com aterros sanitários no município, interessadas em receber gratuitamente RCC e madeira, enquanto garante a limpeza semanal e a destinação licenciada do material coletado.

A tentativa da Prefeitura de Piracicaba de desafogar os ecopontos do município sofreu um revés com a anulação, pela Justiça, do pregão que buscava contratar uma empresa para a coleta e a destinação adequada dos resíduos. A decisão judicial frustra, ao menos por ora, a expectativa de uma solução definitiva para o problema do acúmulo de materiais como entulho (RCC) e madeira nos ecopontos da cidade.