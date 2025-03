Caterpillar reúne voluntários na AUMA de Piracicaba

Na última quinta-feira (13), a AUMA (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba) recebeu 12 funcionários da Caterpillar, em uma ação voluntária, para a revitalização de áreas comuns da associação.

Na área que abriga o espaço recreativo da instituição, os voluntários se uniram para realizar a pintura de muros e bancos. O consultor de vendas da Caterpillar, Tomaz Munhoz, explicou que a equipe, composta por funcionários do Brasil, Peru, Panamá e México, estava reunida em Piracicaba para o encontro anual do time. "Dentre as nossas atividades, dedicamos algumas horas para o trabalho voluntário. Faz parte da nossa cultura e dos nossos valores. Sempre buscamos realizar um trabalho voluntário independentemente de onde estejamos reunidos", afirmou. "Dedicamos o nosso tempo e mão de obra, pois sabemos que essa pequena ação significa muito para a instituição. A partir dela, também podemos vivenciar a cultura local e entender os desafios das comunidades em que a Caterpillar atua. É uma troca muito gratificante".

A iniciativa começou quando a equipe de Tomaz procurou pela área de Assuntos Governamentais e Corporativos da Caterpillar, em busca de um trabalho voluntário que, de fato, atendesse as expectativas e necessidades de alguma instituição do município.

Ao longo do ano, a área mantém mapeadas as demandas das instituições que apoia para que as ações promovam benefícios concretos. É o que explica a consultora de Responsabilidade Social da Caterpillar no Brasil, Natália Tavares - "O objetivo é fazer uma conexão com a atuação voluntária e a Responsabilidade Social. Conectar funcionários e realizar essa imersão através do contato com a instituição impacta e transforma a vida de quem frequenta esses locais", afirmou Natália.