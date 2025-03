Hyundai inicia exportação do sedã HB20S para a Argentina

A Hyundai inicia a exportação do sedã compacto HB20S, produzido em Piracicaba (SP), para a Argentina. A versão com três volumes dá continuidade às exportações iniciadas no final de 2024, com o modelo hatchback do Hyundai HB20. O primeiro lote do HB20S já está em território argentino e as vendas devem começar nas próximas semanas.

"A chegada do Hyundai HB20 à Argentina tem se provado um sucesso. Desde a virada do ano, quando inauguramos a exportação ao mercado argentino com a versão hatchback, as vendas crescem consistentemente e nos dão a confiança necessária para avançar agora com o próximo passo: a versão sedã. O HB20S atenderá ao público que já reconhece a qualidade e a tecnologia dos nossos veículos e busca uma alternativa com mais espaço interno, maior porta-malas, entre outras características de conforto e conveniência típicas de um veículo de três volumes. A Hyundai vê um grande potencial de crescimento no setor automotivo argentino no decorrer deste ano com base nas medidas implementadas pelo governo, trazendo o país de volta ao seu lugar de destaque como um dos principais mercados de nossa região", comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul.

O Hyundai HB20S chegará às lojas argentinas em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha, com transmissão automática de seis marchas. Todas as configurações oferecem motor Gamma 1.6 de 16 válvulas, 123 cv de potência e 15.5 kgfm de torque, com abastecimento exclusivo a gasolina. Com mais de quatro metros de comprimento e 475 litros de porta-malas, o sedã do HB20 alcança a velocidade máxima de 187 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 9.8 segundos na versão com câmbio manual.