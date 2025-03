Acipi lança o curso 'Precificação para Gastronomia'

A capacitação será ministrada pelo especialista Múcio Zacharias e ocorrerá nos dias 8 e 9 de abril, das 19h às 22h30. Um diferencial importante é que os participantes do curso terão direito a uma aula extra presencial gratuita sobre precificação na plataforma iFood, que será realizada no dia 17 de abril. A inclusão desse conteúdo complementar surgiu a partir de uma demanda do próprio iFood, que destacou a importância de uma base sólida em precificação antes do aprofundamento na plataforma. Múcio é economista e especialista em M&A com mais de 20 anos de experiência; pós-graduado em Controladoria Financeira, Gestão Financeira e Auditoria.

A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), por meio da Escola de Negócios e do Inova Acipi, lança um novo curso voltado para empresários do setor de alimentação, especialmente os integrantes do Núcleo Gastronomia, iniciativa do projeto Acipi Setorial. O curso Precificação para Gastronomia tem como objetivo capacitar os participantes para calcular corretamente os custos de produção, identificar margens de lucro ideais e aplicar estratégias de precificação eficazes, garantindo maior competitividade e rentabilidade para seus estabelecimentos.

Para Andiara Zambello, coordenadora do Inova Acipi e da Escola de Negócios, o curso foi pensado especialmente para atender às necessidades dos empresários da gastronomia. "A dificuldade em definir preços adequados compromete a rentabilidade de muitos negócios. Os participantes aprenderão a precificar produtos e serviços com base no mercado e nos concorrentes, além de abordar questões como a precificação de combos e cardápios, equilibrando custos e a percepção do cliente”, disse.

O coordenador do Núcleo Gastronomia, Miltinho Martins, reforça que a proposta do curso surgiu a partir das reuniões do projeto Acipi Setorial, e representa um passo importante para o setor. "A Acipi ouviu as necessidades dos empresários e desenvolveu essa capacitação com base nas demandas discutidas no Núcleo. É essencial que os colegas do setor participem por ser uma boa oportunidade de aprendizado e, ao demonstrarmos nosso engajamento, certamente a Acipi fará ainda mais pelo nosso segmento", afirmou.

Mauricio Benato, presidente da Acipi, celebra mais esse desdobramento do projeto Acipi Setorial e reforça o compromisso da entidade com o desenvolvimento do setor gastronômico. "Esse curso é mais uma iniciativa que fortalece o setor produtivo. A gastronomia pode esperar muito mais da Acipi. Estar juntos, conectados, impulsionando ações por meio do associativismo, é o caminho para avançarmos ainda mais", afirma. Benato também destacou que a Acipi prorrogou até 31 de março o prazo para adesão ao Núcleo Gastronomia, oferecendo isenção da mensalidade por três meses. "É uma grande oportunidade. Procurem nosso Comercial", reforçou.