Conheça 6 alimentos que ajudam a regular o açúcar no sangue

A alimentação desempenha um papel importante no controle dos níveis de glicose no sangue, especialmente para pessoas com diabetes ou que buscam prevenir essa condição. Alguns alimentos possuem propriedades que podem auxiliar na manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue. Confira seis opções de alimentos que podem contribuir para esse equilíbrio.

Aveia

A aveia é rica em fibras solúveis, que ajudam a desacelerar a digestão e a absorção de carboidratos. Isso contribui para a manutenção de níveis de glicose estáveis no sangue. O consumo regular de aveia pode ser benéfico para o controle do açúcar, especialmente quando substitui alimentos com alto índice glicêmico.

Canela