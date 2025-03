Gato Faz Bem: 7 Benefícios Surpreendentes

Redução da Pressão Arterial: Estudos indicam que a interação com gatos pode ajudar a diminuir a pressão arterial em pessoas com hipertensão.

Melhora do Sistema Imunológico: Expor-se aos pelos e à saliva do gato desde cedo pode fortalecer o sistema imunológico de crianças, reduzindo o risco de alergias e asma.

Estímulo à Atividade Física (Indireto): Embora gatos não precisem de passeios diários como cachorros, brincar com eles incentiva o movimento e a coordenação motora, tanto do tutor quanto do felino.

Terapia Assistida por Animais: Gatos são cada vez mais utilizados em terapias assistidas para auxiliar pessoas com deficiências, crianças com autismo e idosos em casas de repouso, proporcionando conforto emocional e estimulação sensorial.

Companheiros Independentes e Carinhosos:

Uma das grandes vantagens de ter um gato é a sua independência. Eles são animais relativamente autossuficientes, o que os torna ótimos companheiros para pessoas com rotinas agitadas. No entanto, essa independência não significa falta de afeto. Gatos demonstram carinho de diversas maneiras: ronronando no seu colo, esfregando-se nas suas pernas, seguindo você pela casa e até mesmo trazendo pequenos "presentes".

Um Impacto Positivo no Lar: