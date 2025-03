Mulher morre dois dias após cirurgia plástica

Uma mulher de 46 anos morreu dois dias após se submeter a cirurgias de lipoaspiração e colocação de silicone em Goiânia. Cristina Rocha da Silva morreu na madrugada de segunda-feira, 24 de março, após uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil está investigando se houve crime ou se foi uma fatalidade.

Cristina havia passado por uma cirurgia para perda de peso e optou pelos procedimentos cirúrgicos para retirada do excesso de pele. Ela teve alta no domingo, 23 de março, e começou a se sentir mal no mesmo dia. A polícia está aguardando os laudos periciais e a documentação do hospital para determinar se houve alguma falha médica.

A morte de Cristina chocou a comunidade e reacendeu o debate sobre a segurança da cirurgia plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) emitiu uma nota de pesar pela morte de Cristina e reforçou a importância de se consultar um médico especialista e realizar os procedimentos em clínicas credenciadas.