Menina assassinada já participou do programa Silvio Santos

A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, brutalmente assassinada em Cajamar, participou do Programa Silvio Santos em 2022, três anos antes do homicídio.

Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro, por volta das 23h30, após sair do trabalho em um shopping de Cajamar. Ela foi abordada e assassinada com golpes de faca ao descer do ônibus, a caminho de casa. O autor do crime, Micael, de 23 anos, confessou o assassinato e que deixou o corpo em uma área de mata. Muitos "prints" de postagens da menina foram encontrados na memória do aparelho do criminoso.

A polícia rastreou o celular da jovem e encontrou o corpo no dia 5 de março. O caso chocou o país, e o autor está preso.