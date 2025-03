Idoso é encontrado morto ao lado de cãozinho em Piracicaba

Um idoso de 83 anos foi encontrado morto dentro de casa, na noite desta quarta-feira (20), ao lado de seu cãozinho de 3 meses da raça Spitz, que apresentava marcas de sangue no focinho, no Jardim São Francisco em Piracicaba. A Guarda Civil e o SAMU foram acionados para a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha ferimentos no rosto, incluindo a exposição do globo ocular esquerdo, que pode ter sido raspado pelo cãozinho. O médico que atendeu o caso confirmou o óbito no local.

Durante a perícia, os policiais notaram que o cachorro do idoso, um filhote da raça Spitz de apenas três meses, estava com manchas de sangue no focinho. Apesar disso, o pequeno animal não teria capacidade de atacar o tutor.