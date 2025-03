OSP abre temporada com emoção e homenagens em Piracicaba

Durante a cerimônia, a orquestra recebeu uma placa de homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), do deputado estadual Alex Madureira.

Sob a regência do maestro alemão Knut Andreas e com participação do premiado violonista Gustavo Costa, o programa contou com obras de três grandes compositores: Maurice Ravel, Joaquín Rodrigo e Nikolai Rimsky-Korsakov.

O destaque da noite foi o Bolero, de Ravel, peça marcada por sua melodia repetitiva e crescente, impulsionada pelos tambores, que conduziram a orquestra a um clímax arrebatador. A obra, que conquistou sucesso inesperado, emocionou o público e celebrou em grande estilo a trajetória da OSP, na noite de gala.