Saiba valores dos pedágios que serão instalados na SP-304

A deputada estadual Professora Bebel (PT) marcou um encontro regional com lideranças das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba para discutir ações contra a instalação de praças de pedágio na rodovia SP-304, a Luiz de Queiroz. O encontro será na subsede da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) de Americana na próxima segunda-feira (24).

Além do encontro em Americana, a deputada marcou uma audiência pública na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no dia 2 de abril para discutir a instalação dos pedágios e privatização da rodovia de forma oficial. Representantes do governo estadual serão convocados.

De acordo com a deputada, a colocação de três praças de pedágio na rodovia será prejudicial tanto para quem circula diariamente pela SP-304, assim como para quem se desloca para a região. Com o pedágio, segundo a deputada, a viagem ficará ainda mais cara. “Todos serão penalizados, seja circulando pela rodovia ou pagando mais caro pelos produtos e pelas passagens”, diz.