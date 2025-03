Seca transforma lago do Horto Florestal em 'campo' de vegetação

Will Baldine/JP

O lago de entrada do Horto Florestal de Tupi, localizado no bairro Tupi, em Piracicaba, tem sido afetado pelo excesso de calor e falta de chuva. Esse processo tem transformado a área de água em uma extensão coberta por vegetação, impactando negativamente o ecossistema local.

De acordo com especialistas, a falta de chuvas tem contribuído para a redução do nível da água no lago, o que concentra nutrientes provenientes de fertilizantes agrícolas nas águas. "A água está evaporando e isso pode estar concentrando nutrientes", explicou um dos responsáveis pela gestão da área. Sem a presença de chuvas, os nutrientes se acumulam, favorecendo o crescimento das plantas aquáticas.