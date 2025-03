IR 2025: mais de 7 mil piracicabanos já declararam

Em caso de restituição ás ordens para pagamentos são: 1. Idosos acima de 80 anos; 2. Idosos entre 60 e 79 anos; 3. Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; 4. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 5. Contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix.

Na última segunda feira (17) se iniciou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Com prazo até 30 de maio, estima-se que na cidade de Piracicaba seja entregue 154,947 mil declarações, um aumento de 7% em relação a 2024, segundo dados da Receita Federal.Até a última quinta-feira (20), haviam sido entregues 7.536 declaraçõe o economista Ricardo Buso, alerta sobre os benéficos de entregar o mais rápido possível seu I.R.

Vale lembrar que a opção de envio pelo modelo pré-preenchido (prioritário na restituição), estará implementada somente a partir de 01 de abril. Já as restituições seguem um cronograma mensal entre 30 de maio e 30 de setembro.

A entrega no inicio também facilita na necessidade de comprovação de renda do ano anterior, como é exigido em alguns casos, na obtenção de passaportes e de vistos para viagens ao exterior.

Não entregando no prazo o pagador pode sofrer uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 e um limite máximo de 20% do imposto devido.