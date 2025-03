Primeira vez declarando o Imposto de Renda? Veja um passo a passo

O que acontece se errar ou atrasar?

Caso você cometa um erro ao preencher sua declaração ou deixe de enviá-la dentro do prazo, pode ser cobrada uma multa. A multa por atraso pode variar entre 1% a 20% do imposto devido, além de juros.

Se você perceber que cometeu algum erro depois de enviar, é possível retificar a declaração. Para isso, basta acessar o programa novamente, corrigir o erro e reenviar.

Revise tudo: Antes de enviar sua declaração, é fundamental conferir todos os dados para garantir que não há erros.

Evite a malha fina: Se você tiver divergências com os dados informados, pode cair na malha fina. Por isso, tenha atenção ao preencher as informações, especialmente sobre rendimentos e despesas.

Busca por ajuda: Caso tenha dúvidas, é sempre válido procurar a ajuda de um contador, que pode garantir que sua declaração será feita corretamente. A Receita Federal também oferece orientações em seu site.

A declaração do Imposto de Renda pode parecer uma tarefa complexa, mas com organização e atenção aos detalhes, é possível realizá-la de forma simples e sem erros. Lembre-se de que a Receita Federal disponibiliza diversos meios de auxílio, além do programa de preenchimento, para garantir que você consiga cumprir sua obrigação fiscal de forma eficiente. Não deixe para última hora e evite dores de cabeça com multas ou juros. Organize seus documentos e aproveite este guia para fazer sua declaração de forma tranquila e sem complicação!