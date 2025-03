PM prende quatro por tráfico em Piracicaba; um tentou suborno

Quatro homens foram presos na tarde desta quinta-feira (20) no bairro Bosques do Lenheiro, em Piracicaba (SP), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Militar recebeu informações de que integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) estavam comprando pontos de venda de drogas na cidade e que, naquele dia, fariam o reabastecimento das “biqueiras” da região.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e encontraram os suspeitos. Ao perceberem a viatura, eles tentaram fugir, descartando celulares e uma chave de veículo. Um dos aparelhos chegou a ser destruído durante a fuga.