Farmacêuticos prescrevem com nova regra

Ampliação da prescrição: Farmacêuticos com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Farmácia Clínica poderão prescrever medicamentos de venda sob prescrição, além dos já permitidos medicamentos isentos de prescrição (MIP).

Entenda as principais mudanças:

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou uma nova resolução que amplia a atuação dos farmacêuticos, permitindo a prescrição de medicamentos que exigem receita médica. A medida, que entra em vigor em 30 dias, gerou debates e controvérsias no setor da saúde.

Requisitos: A prescrição será restrita a profissionais com RQE, garantindo a especialização necessária.

Consulta: Pacientes poderão verificar a habilitação dos farmacêuticos no site do CFF.

Argumentos a favor:

O CFF defende que a medida visa garantir maior segurança e organização na prescrição farmacêutica, com base em protocolos clínicos e evidências científicas.