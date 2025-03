Por que a insônia acontece? Descubra fatores que afetam o sono

Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da insônia. O estresse, por exemplo, é um dos principais fatores. Situações de tensão no trabalho, problemas financeiros ou dificuldades pessoais podem desencadear o distúrbio. A preocupação constante impede que o corpo e a mente se relaxem, dificultando o processo de adormecer.

Outro fator relevante é o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. A luz emitida por telas de celulares, computadores e televisores interfere na produção de melatonina, hormônio responsável pela regulação do sono. A exposição prolongada a esses dispositivos, principalmente à noite, pode alterar o ciclo natural do corpo, prejudicando a qualidade do sono.

Alimentação e álcool

Além disso, a alimentação e o consumo de substâncias também desempenham papel importante. A ingestão de cafeína, nicotina e álcool pode afetar a capacidade de adormecer ou manter o sono. O consumo desses itens, especialmente nas horas próximas ao descanso, pode dificultar a relaxação do organismo e aumentar a vigília.

Relógio biológico

A falta de uma rotina de sono regular é outro fator que contribui para a insônia. Ir para a cama em horários irregulares e não estabelecer um padrão para acordar pode desorganizar o relógio biológico e prejudicar a qualidade do sono. Manter um ambiente adequado para dormir também é essencial: um quarto silencioso, escuro e com temperatura controlada favorece o descanso.