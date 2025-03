Operação 'Fecha Quartel' apreende 65 veículos em Piracicaba

A Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (19), mais uma edição da Operação “Fecha Quartel” em Piracicaba e região.

A ação contou com o apoio do Comando de Policiamento de Trânsito da capital, além do Policiamento Rodoviário e da Semutram, tendo como foco reforçar a fiscalização de veículos e a segurança pública.

Ao longo do dia, três bloqueios foram montados nas avenidas Limeira, Beira Rio e Presidente Kennedy. Durante a noite, os bairros Volet Sachs e Jardim São Paulo também receberam equipes policiais. A operação envolveu todo o efetivo administrativo da unidade.