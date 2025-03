Entre voltas e reviravoltas, uma orquestra de 125 anos

Não são muitas instituições que duram por décadas, mais poucas ainda são aquelas que ultrapassam o século. São criadas, crescem, amadurecem, enfraquecem, se reestruturam, mudam, mas permanecem firmes, sobreviventes de uma história remota que a memória se esforça em não deixar esquecer. Piracicaba é berço de várias instituições centenárias, que a história registrou aqui e ali suas pegadas. Uma orquestra ultrapassar um século é feito raro. E até agora não registrado oficialmente no anais da história do Brasil. Sim, do país mesmo.

A Orquestra Sinfônica de Piracicaba é a orquestra mais antiga do Brasil. Não é a mais antiga em atividade ininterrupta, mas é a mais antiga em registros históricos e que não obstante suas voltas e reviravoltas, suas várias mudanças de nomes, ela permaneceu, como um tênue fio condutor levando música aos ouvidos dos piracicabanos. Em 1920 surge a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto (SP), em 6 de outubro de 1929 constitui-se a «Sociedade Symphonica Campineira», dando seu primeiro concerto em novembro do mesmo ano. Em julho de 1930 é a vez da Orquestra Sinfônica do Recife, até hoje em atividade e em 1934, cria-se em João Pessoa, na Paraíba, a famosa Orquestra Tabajara, voltada à música jazzística. Impulsionada e adotada pelo jornal O Globo, surge no Rio de Janeiro, em julho de 1940, a icônica Orquestra Sinfônica Brasileira. Todas elas disputam o cobiçado título de «orquestra mais antiga do Brasil». Agora vamos acrescentar mais uma a esse seleto grupo brasileiro: a OSP.

Se a condição de «mais antiga do Brasil» for "em atividade ininterrupta, então as Orquestras Sinfônica de Campinas e Sinfônica do Recife podem levar o troféu. Mas a orquestra que podemos chamar de piracicabana nasceu muito antes dessas outras: no dia 24 de março de 1900, na igreja matriz de Santo Antonio (4 meses antes da fundação do próprio Jornal de Piracicaba). E sabemos disso por um registro no livro «Piracicaba em Quadrinhos», de Leandro Guerrini, no qual cada fato da cidade de Piracicaba foi coletado por ordem cronológica de fonte autêntica. Diz o trecho de 24 de março de 1900:

«Na Matriz de Santo Antônio, foi celebrada missa por alma do velho músico Roque do Prado, mandada rezar pelos seus colegas e amigos. No ato, sob a regência do maestro Lázaro Lozano à grande orquestra, foi executada a marcha-fúnebre ‘Saudades de Almeida Júnior', de Joaquim Miguel Dutra.»