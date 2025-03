Piracicaba terá tempo ameno e chance de chuva no fim de semana

O primeiro final de semana do outono será de previsão de chuva com queda na temperatura. Apesar da promessa da estação ser mais quente em 2025, o clima já começa a ficar mais ameno nos próximos dias.

Nesta sexta-feira (21), a máxima prevista é de 33ºC, com previsão de pancadas de chuva isoladas a tarde e à noite. No sábado (22), a mínima fica em 16ºC e a máxima fica em 35ºC. Neste dia, não há previsão de chuva. No domingo (23), a previsão indica máxima de 33ºC e mínima de 20°C, com chances de chuva intensa, com raios e trovões.

A partir de segunda-feira (24), a temperatura começa a diminuir. A mínima fica em 22ºC e a máxima fica em 33ºC, com previsão de pancadas de chuva isoladas.