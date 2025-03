Confirmada a circulação do sorotipo 2 da dengue em Piracicaba

A confirmação da circulação do sorotipo 2 da dengue (DENV-2) em Piracicaba coloca a cidade em alerta máximo, exigindo da população um esforço redobrado no combate ao mosquito Aedes aegypti. Após a confirmação de um caso em Iracemápolis, acende o sinal de preocupação para as autoridades de saúde e para os moradores da região.

O DENV-2 é um dos quatro sorotipos do vírus da dengue, e sua presença em Piracicaba aumenta significativamente o risco de reinfecção e de casos graves da doença, como a dengue hemorrágica. É crucial entender que, embora nenhum sorotipo seja intrinsecamente mais grave que os outros, a reinfecção por um tipo diferente do vírus aumenta a probabilidade de complicações.

A melhor forma de combater a dengue continua sendo a prevenção. A população de Piracicaba deve intensificar os cuidados para eliminar os criadouros do mosquito, que se prolifera em água parada.