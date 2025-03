Homem invade casa da ex, agride menor e leva facada em Piracicaba

Uma confusão terminou em caso de polícia na madrugada desta quinta-feira (19) em Piracicaba. Um homem em estado alterado invadiu a casa da ex-companheira e acabou esfaqueado no abdômen após brigar com os moradores do local.

Segundo relatos, ele tentou entrar na residência, sem sucesso, e retornou depois que a mulher saiu para registrar um boletim de ocorrência. Dentro da casa, ele iniciou uma luta corporal, fez ameaças e chegou a agredir uma menor de idade, de 15 anos. Durante o confronto, acabou desarmado e ferido com golpes de faca.

O Samu foi acionado e socorreu o homem, que foi levado ao hospital em estado grave. As vítimas foram até a Delegacia da Mulher, onde registraram ocorrência por invasão de domicílio, dano e lesão corporal.