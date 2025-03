Menino de 3 anos foge de creche e é achado na rua em Piracicaba

Uma criança de apenas 3 anos foi encontrada por populares em uma rua do bairro Jupiá, nesta quarta-feira (19), após sair sozinha da Escola Municipal Mariza Elvira Ell Faganello, localizada no mesmo bairro em Piracicaba.

De acordo com o relato da mãe do menino à polícia, após tentar sair duas vezes da escola e ser vista pelas funcionárias, na terceira tentativa ninguém a percebeu, e a criança acabou indo para a rua, onde foi encontrada por moradores do bairro.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado.