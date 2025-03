Um homem morreu baleado há pouco durante uma troca de tiros com a Força Tática na Comunidade Renascer em Piracicaba.

Segundo informações preliminares, as equipes da Polícia Militar estavam no local para o cumprimento de mandado de busca e apreensão quando houve o confronto com um homem armado.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem morreu no local.