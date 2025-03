Caminhão que transportava lixo tomba na SP 304 em Piracicaba

Um caminhão carregado com lixo orgânico tombou na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 158, próximo à alça de acesso da Rodovia do Açúcar. O acidente interditou parcialmente a via, mas não resultou em vítimas.

O caminhão foi destombado e a carga retirada da rodovia por volta das 15h, permitindo a normalização do tráfego na região. Equipes de resgate e da concessionária responsável pela rodovia trabalharam para liberar a pista e evitar maiores transtornos para os motoristas.

Apesar do susto, foi confirmado oficialmente que não houve feridos no acidente. As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas, mas as condições da via e a presença de sinalização no local contribuíram para a segurança durante a remoção do veículo.