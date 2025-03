Jardim proibido: PM prende homem com pés de maconha em Piracicaba

O que era para ser um simples patrulhamento da Força Tática em Piracicaba acabou levando à descoberta nesta sexta-feira (14), de uma pequena plantação de maconha dentro de uma casa no bairro Algodoal.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chamou a atenção ao sair apressado de um comércio na avenida Cristóvão Colombo ao notar a viatura. Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado, o homem acabou confessando que cultivava maconha em casa.

Os policiais foram até a residência e encontraram cinco pés da planta, além de um pote de vidro com a droga já preparada para consumo. Também foram localizados materiais que indicavam a possibilidade de compartilhamento ou venda da substância.