HFC Saúde celebra 58 anos com grandes conquistas

O hospital também conta com a atuação de grupos voluntários, que tornam o ambiente mais humanizado e acolhedor. Entre eles estão: Pastoral da Saúde e Capelania Evangélica, que oferecem apoio espiritual; Cirurgiões da Alegria e Plantadores da Alegria, que promovem humanização hospitalar através do humor; Músicos da Congregação Cristã, que levam conforto por meio da música; Mãos Voluntárias, que produzem ecobags para pacientes; e o projeto Cãopanheiro, que realiza terapia assistida por animais.

Destacamos também o HFCast, podcast do HFC Saúde, traz conteúdos sobre saúde, prevenção e bem-estar, com a participação de médicos e especialistas. Com mais de 60 episódios, está disponível no YouTube, Spotify e Instagram, facilitando o acesso à informação e reforçando o compromisso do hospital com a educação em saúde.

Como parte das comemorações, o HFC Saúde promoverá a 3ª Caminhada Inclusiva, em parceria com o Projeto Pernas Caipiras. O evento incentiva a prática de atividades físicas e reforça o compromisso do hospital com a saúde e a inclusão.

Com essas conquistas, o HFC Saúde reafirma sua missão de oferecer um atendimento de excelência, com inovação, transparência e compromisso social.