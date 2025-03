É hoje: Afro Black Pira Samba recebe o cantor Douglas Sampa

Esta é a segunda edição da roda de samba em 2025. A primeira aconteceu em janeiro. Além do show de Douglas Sampa, a festa terá intervalos com apresentações de DJ Victinho, grupo Samba Rock In Limeira e grupo Afro Black Dance. Em paralelo, haverá expositores afroempreendedores e uma praça de alimentação com opções para todos os gostos. A entrada de coolers é proibida. Esta edição também terá a presença da tenda da Capvida (Casa de Apoio à Vida), projeto da ong Caphiv, que levará informações sobre HIV/Aids e hepatites virais ao público do evento.

O Varejão Alvorada, em Piracicaba, recebe neste sábado (15) mais uma edição da roda de samba Afro Black Pira Samba. O evento, que começa às 15h, tem como convidado o cantor e compositor Douglas Sampa, considerado um dos maiores nomes do samba do estado de São Paulo. O evento tem entrada gratuita, mas é proibido levar coolers.

“A primeira edição foi sucesso de público, com uma estrutura planejada no conforto, com mesas e cadeiras, pista de dança e a roda de samba ao centro. Pessoas de todas as idades cantaram e curtiram as músicas que o grupo tocou. Para a segunda edição, teremos novidades no espaço dos empreendedores e no bar, que estará de cara nova, com mais caixas para um melhor atendimento”, citou o Coletivo Afro Black.

O grupo anfitrião, Afro Black Pira, é formado por Leandro Alex Rodrigues (percussão e cantor principal), Marcus Vinícius (pandeiro), Everson Oliveira (rebolo), Marcelinho (repique de mão), Thadeu Campos (cavaco e cantor), Weber Souza (violão) e Carlos Alexandre “Bilico” Carvalho (percussão e cantor). A produção musical é de Juninho, do Grupo Encontro de Batuqueiros.

O projeto é uma realização do Coletivo Afro Black contemplada pelo edital nº 42/2023, de apoio a Artistas Iniciantes/Produção e Realização de Projeto Cultural, do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. “É essencial fomentar o movimento do samba por meio de editais de grande relevância, valorizando a cultura afro-brasileira e contribuindo para a memória e o legado dos pretos”, diz Leandro Alex, proponente do projeto.