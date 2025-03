Cor do xixi: o que ela pode te contar sobre sua saúde

A coloração da urina pode ser um indicativo de condições de saúde que exigem atenção médica. Segundo o médico Roberto Galvão, do Canal Nefrologista no YouTube, a urina normal apresenta tons entre o amarelo-palha e o citrino, podendo variar conforme a hidratação do indivíduo.

A ingestão de líquidos influencia diretamente a tonalidade da urina. Pessoas que consomem pouca água tendem a apresentar urina mais concentrada e escura, enquanto aquelas que ingerem maior quantidade de água podem ter urina praticamente incolor.