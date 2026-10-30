A arquiteta Marina Murad, da MMurad Arquitetura e Interiores, reagiu publicamente após descobrir que seu nome aparece em uma lista de boicote que circula em grupos de WhatsApp e redes sociais em Taubaté.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou ter orgulho de estar na relação e pediu que as pessoas não compartilhem o material.