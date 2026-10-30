Listas com nomes de comerciantes, empresários, profissionais liberais e empresas estão circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais em cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

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O material, que relaciona estabelecimentos e profissionais a supostos posicionamentos políticos de esquerda, tem sido acompanhado de mensagens que incentivam o boicote aos negócios e a identificação de pessoas consideradas contrárias à direita.