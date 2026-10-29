A Aceg (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá) divulgou um comunicado oficial em defesa do respeito e da pluralidade de opiniões após as eleições.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Publicada nas redes sociais, a nota foi divulgada após a circulação, em grupos de WhatsApp, de uma mensagem atribuída a uma empresária e diretora da entidade que defendia a demissão de trabalhadores petistas.