Uma campanha que incentiva a demissão de trabalhadores que votaram no PT ganhou repercussão nas redes sociais após o resultado da eleição presidencial de 2026, com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Com publicações que pregam a dispensa de funcionários e o boicote a empresas por posicionamento político, o movimento “Demita um petista” também chegou ao Vale do Paraíba, com manifestações em várias cidades, como em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba e Ubatuba.