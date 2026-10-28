“O empresário é dono do seu negócio, e não do voto do seu empregado.”

A declaração do procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, alerta para a prática de assédio eleitoral e as tentativas de intimidar trabalhadores por suas escolhas políticas.

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