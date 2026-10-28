A demissão de trabalhadores por suas escolhas políticas é uma prática discriminatória e inconstitucional, que pode levar à reintegração ao emprego e ao pagamento de indenização. O alerta é da advogada especialista em Direito Trabalhista Cidinha Borges, que denunciou o avanço de casos de assédio eleitoral durante entrevista à rádio CBN Vale.

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“Isso é inconstitucional. A Constituição Federal decreta e você tem que respeitar a tua liberdade de escolha”, afirmou a advogada ao comentar manifestações de empresários e outras pessoas que incentivam demissões de funcionários por causa do voto ou de suas posições políticas.