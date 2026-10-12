O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu a liberdade religiosa e o respeito a todas as crenças durante a Festa de Nossa Senhora Aparecida, nesta segunda-feira (12), no Santuário Nacional, em Aparecida, no Vale do Paraíba.

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Para ele, cada pessoa deve ter o direito de seguir sua religião sem desrespeitar outras crenças ou quem não tem religião.