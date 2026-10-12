O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu a liberdade religiosa e o respeito a todas as crenças durante a Festa de Nossa Senhora Aparecida, nesta segunda-feira (12), no Santuário Nacional, em Aparecida, no Vale do Paraíba.
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Para ele, cada pessoa deve ter o direito de seguir sua religião sem desrespeitar outras crenças ou quem não tem religião.
“Cada um pode ter a sua religião, deve respeitar a religião dos outros, até quem não tem religião. Então, essa é a beleza”, afirmou Alckmin, após participar da missa solene das 9h, celebrada pelo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva.
Ao comentar episódios de violência e controvérsias envolvendo tradições religiosas, o vice-presidente ressaltou que atitudes contrárias à liberdade de crença prejudicam a convivência no país.
“Toda medida de violência, medida que vai contra as tradições, a nossa cultura religiosa, as tradições religiosas, são muito ruins”, declarou.
Alckmin afirmou ainda que o respeito deve valer para todos, independentemente da religião. “Isso vale para todos, católicos, evangélicos, cristãos, os que não são cristãos, enfim. Esse é o bom caminho”, completou.
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Políticos em Aparecida
A missa solene da Festa da Padroeira do Brasil reuniu autoridades e lideranças políticas no Santuário Nacional.
Além de Alckmin, participaram o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Também estiveram na celebração a deputada federal Tabata Amaral e João Campos, presidente nacional do PSB. Os políticos foram acompanhados pelo prefeito de Aparecida, Zé Louquinho. Alckmin compareceu ao evento com a mulher, Lu Alckmin, segunda-dama do país.
O altar central da Basílica Nacional estava lotado de devotos durante a celebração. Ao ser anunciado na cerimônia, o vice-presidente foi aplaudido pelo público.
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Alckmin comenta disputa presidencial
Durante a entrevista concedida após a missa, Alckmin também falou sobre a reta final da campanha presidencial. Ele demonstrou otimismo com a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou perceber sinais de crescimento da campanha nas ruas e nas redes sociais.
Como exemplo, citou a mobilização realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (11), que, segundo ele, representa um sinal positivo para a reta final da disputa.
O vice-presidente também relembrou a eleição de 1998 para o governo paulista, quando Mário Covas conseguiu reverter uma desvantagem nas pesquisas e venceu a disputa no segundo turno. A referência foi usada por Alckmin para reforçar sua confiança na possibilidade de uma virada eleitoral.
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* Com informações da CNN Brasil