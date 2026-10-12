O arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, afirmou não temer que Nossa Senhora Aparecida perca o título de Padroeira do Brasil ou deixe de ter a importância que conquistou na vida dos brasileiros.

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A declaração foi feita ao OVALE nesta segunda-feira (12), durante entrevista coletiva após a missa solene em homenagem à santa, no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.