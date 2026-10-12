O Santuário Nacional de Aparecida anunciou nesta segunda-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, um projeto para decorar o teto da Basílica com mosaicos inspirados nas Sagradas Escrituras.
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Batizada de “Semear a Palavra”, a iniciativa prevê também a instalação de vitrais nas grandes janelas laterais e a modernização da iluminação das naves com lâmpadas de LED. As obras começam pela Nave Norte e serão realizadas por etapas, sem interromper as atividades religiosas no templo.
O anúncio foi feito pelo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, durante a missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, celebrada na manhã desta segunda-feira (12), no Santuário Nacional, em Aparecida, no Vale do Paraíba.
O projeto retoma uma das etapas do acabamento artístico interno da Basílica, idealizado pelo artista sacro Cláudio Pastro, considerado um dos principais nomes da arte sacra brasileira. Falecido em 2016, ele deixou o planejamento para o revestimento dos tetos das quatro naves do templo.
A proposta é transformar o interior da Basílica em um grande jardim, com composições artísticas inspiradas em passagens bíblicas. Além de valorizar a arquitetura do Santuário Nacional, os mosaicos e vitrais terão a função de transmitir mensagens de fé e aproximar os devotos da Palavra de Deus.
Mosaicos e novos vitrais
Segundo o padre Fábio Evaristo, administrador ecônomo do Santuário Nacional, a retomada das obras representa a continuidade de um trabalho que se desenvolve há décadas.
Em 10 de setembro deste ano, a Basílica completou 80 anos do lançamento de sua pedra fundamental. O acabamento artístico interno, no entanto, avançou principalmente nas últimas duas décadas, com intervenções no interior do templo e, mais recentemente, nas fachadas.
“Estamos falando de um santuário que está em construção há 80 anos”, explicou o sacerdote ao comentar as diferentes etapas de desenvolvimento do complexo religioso.
Convidado em 2001 para elaborar o projeto artístico do interior da Basílica, Cláudio Pastro acompanhou a execução de diversas obras, mas não chegou a ver concluído o revestimento dos tetos das naves.
O novo projeto também prevê a instalação de vitrais nas grandes janelas laterais, que aguardavam uma solução definitiva para o acabamento. A execução será gradual, começando pela Nave Norte, onde os andaimes já estão montados.
De acordo com Evaristo, a dimensão do templo e a necessidade de manter o atendimento aos milhões de devotos que visitam o Santuário exigem planejamento para a realização dos trabalhos. O valor do projeto não foi divulgado.
Proposta de evangelização
Mais do que uma intervenção arquitetônica, o projeto foi apresentado pela direção do Santuário como uma iniciativa pastoral. A intenção é utilizar a arte para estimular a leitura da Bíblia e incentivar os fiéis a colocar seus ensinamentos em prática.
O reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo, destacou que a proposta dá continuidade ao trabalho de aproximação dos devotos com as Sagradas Escrituras, iniciado com o projeto Jornada Bíblica, em 2019.
A imagem do semeador é o símbolo central da nova iniciativa. Ela representa a distribuição da semente e a confiança de que a terra fértil permitirá seu crescimento, em uma referência à Palavra de Deus e à transformação que ela pode provocar na vida das pessoas.
A expectativa é que a mensagem artística inspire atitudes de amor, justiça, misericórdia, fraternidade e esperança. A proposta também busca reforçar a dimensão evangelizadora do Santuário Nacional, transformando os espaços da Basílica em ambientes de contemplação e oração.
Durante a missa solene, dom Mário Antônio da Silva ressaltou que a iniciativa vai além da beleza visual do templo. Segundo o arcebispo, o projeto pretende incentivar os cristãos a acolher a Palavra de Deus e fazer com que seus ensinamentos produzam frutos no cotidiano.
Quem foi Cláudio Pastro?
Cláudio Pastro (foto acima) foi o artista sacro responsável pelo projeto de acabamento artístico interno do Santuário Nacional de Aparecida. Convidado em 2001, ele desenvolveu a identidade visual que orienta diferentes elementos da Basílica.
Entre suas obras estão os painéis das naves, o nicho da imagem de Nossa Senhora Aparecida, os vitrais, a arte da Capela do Batismo, o baldaquino e os trabalhos da Cúpula Central.
Seu projeto buscou integrar os elementos artísticos e arquitetônicos do templo em uma linguagem visual inspirada na tradição cristã.
O revestimento dos tetos das naves foi um dos últimos projetos elaborados pelo artista, em 2016, ano de sua morte. Agora, dez anos depois, a proposta volta a avançar com o projeto Semear a Palavra, cuja execução dependerá também da generosidade dos devotos de Nossa Senhora Aparecida.
A conclusão das obras permitirá dar continuidade à concepção artística de Pastro e reforçar o papel do Santuário Nacional como espaço de acolhimento, fé e evangelização.