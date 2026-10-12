O Santuário Nacional de Aparecida anunciou nesta segunda-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, um projeto para decorar o teto da Basílica com mosaicos inspirados nas Sagradas Escrituras.

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Batizada de “Semear a Palavra”, a iniciativa prevê também a instalação de vitrais nas grandes janelas laterais e a modernização da iluminação das naves com lâmpadas de LED. As obras começam pela Nave Norte e serão realizadas por etapas, sem interromper as atividades religiosas no templo.