Aos 63 anos, o jardineiro Emerson de Souza, de Ribeirão Preto (SP), mantém uma tradição que faz questão de repetir todos os anos: visitar Aparecida para agradecer pelas bênçãos recebidas. Desta vez, ele percorreu de joelhos a passarela do Santuário Nacional, em um gesto de fé e reconhecimento.
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“Eu tenho muita fé na minha mãe, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu não sou ninguém sem ela”, afirmou.
Depois de concluir o percurso, o romeiro resumiu o motivo que o leva de volta à cidade todos os anos: agradecer. Mais do que pedir por novas graças, ele celebra a oportunidade de continuar caminhando, com saúde, até a casa da padroeira.
“Um homem de 63 anos descer essa passarela com bastante saúde e fé”, disse Emerson, emocionado ao falar da experiência.