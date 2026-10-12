Aos 63 anos, o jardineiro Emerson de Souza, de Ribeirão Preto (SP), mantém uma tradição que faz questão de repetir todos os anos: visitar Aparecida para agradecer pelas bênçãos recebidas. Desta vez, ele percorreu de joelhos a passarela do Santuário Nacional, em um gesto de fé e reconhecimento.

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“Eu tenho muita fé na minha mãe, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu não sou ninguém sem ela”, afirmou.