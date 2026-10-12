A relação entre religião e política, o respeito às diferenças e o combate à intolerância marcaram a entrevista do arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, após a missa solene da festa de Nossa Senhora Aparecida, celebrada na manhã desta segunda-feira (12), no Santuário Nacional, em Aparecida.

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Em meio à polarização política no país e às controvérsias envolvendo a imagem da Padroeira do Brasil, o arcebispo defendeu o diálogo entre diferentes correntes de pensamento e ressaltou que a fé não deve ser utilizada para alimentar hostilidades.