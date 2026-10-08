O Ministério Público de São Paulo afirma que o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, quebrou o vidro do carro de Bruno Hashimura San Juliano, de 23, antes de atirar contra o estudante, segundo a denúncia apresentada à Justiça.

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A versão contradiz a alegação sustentada pela defesa do bombeiro, de que Bruno teria quebrado o vidro e investido contra o militar durante a discussão de trânsito em Taubaté.