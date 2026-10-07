O Ministério Público de São Paulo denunciou o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, pelo homicídio qualificado do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos. Caso a Justiça aceite a denúncia e o acusado seja condenado, a pena para o crime pode chegar a até 30 anos de reclusão.

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A peça acusatória foi protocolada pelo promotor Brenno Arruda Sobreira de Siqueira Figueiredo e formaliza o pedido para que o militar se torne réu por homicídio duplamente qualificado: por motivo fútil e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.