Novas imagens de câmeras de segurança ajudam a esclarecer como começou a discussão de trânsito que terminou com a morte do estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, 23 anos, em Taubaté. O vídeo contradiz pontos da versão apresentada pelo bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, e mostra o momento em que os dois carros entram em conflito antes dos disparos.

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O registro, feito por volta das 6h58 de 30 de setembro, mostra o Jeep Renegade conduzido por Marcos e o Chevrolet Prisma dirigido por Bruno seguindo pela avenida Dom Pedro 1º. Os dois veículos se aproximam da entrada do túnel conhecido como “túnel do Mercatau”, que liga a rua Professora Maria Escolástica de Jesus à Avenida do Povo.