O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, que matou a tiros o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23, após uma briga de trânsito em Taubaté, se entregou nesta terça-feira (6) em um quartel em São Paulo.

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A autoridade policial deve comparecer ao quartel assim que começar o expediente desta quarta-feira (7) para cumprir o mandado de prisão preventiva. Até lá, o bombeiro permanece sob custódia do setor de segurança da unidade, que o escoltará.