Contrariando a posição do Ministério Público, a decisão da Justiça que soltou o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, acusado de matar a tiros o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23, após uma discussão de trânsito em Taubaté, determinou que ele permaneça em casa durante a noite, nos fins de semana e em dias de folga, além de comparecer à Justiça a cada dois meses.

A liberação do bombeiro revoltou a família e amigos, que protestaram nas ruas da cidade aos gritos de "assassino covarde" e "Justiça para Bruno". A Promotoria recorreu. O autor dos tiros tem histórico de violência (leia aqui).

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