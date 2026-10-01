Estudantes, médicos, familiares e amigos de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, realizam nesta quinta-feira (1º), às 18h, um ato em frente ao Bom Conselho, em Taubaté, para pedir justiça pela morte do estudante de Medicina. A mobilização ocorre um dia após Bruno ser morto a tiros durante uma discussão de trânsito na cidade.

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A manifestação foi organizada a partir da mobilização de colegas da Faculdade de Medicina de Taubaté e do grupo Mães Médicas de Taubaté. A proposta é prestar homenagem a Bruno, cobrar o esclarecimento do caso e pedir responsabilização pelo crime.